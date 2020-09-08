入秋了，澎湖應該怎麼玩？為延續夏季澎湖旅遊熱潮，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府與雄獅旅遊宣布，攜手開創澎湖多元旅遊型態及遊程，一同異業結盟合作行銷並響應菊島盛事，並規劃澎湖離島、軍事、生態及環島專車等不同於夏季玩法的特色遊程，結合郵輪環島及秋瘋季主題系列活動，擴大推廣效益。

為讓更多都會民眾認識澎湖觀光旅遊資源特色，雄獅旅遊更將位於台北市東區黃金地段的忠孝概念館精心打造成「澎湖主題館」，換上一面波光璀璨的「閃耀澎湖」大型廣告，展現「澎湖國際海灣燈光節」的絕美浪漫，同時於館內展售澎湖花生酥、海珍珠魚子醬、仙人掌手工蛋捲等熱銷伴手禮商品，並於9月下旬，雄獅欣講堂特邀兩位澎湖在地達人，澎湖媳婦人氣部落客花洛米與政大副教授鄭同僚分享澎湖美食、人文風情。

由於邊境管制尚未解除，6月解封後國人開始瘋國旅，澎湖並成為台灣最熱門的「類出國」旅遊度假目的地。受惠於防疫「零確診」，澎湖今夏大賺觀光紅利，觀光人次屢創新高，7月入境旅客人次突破29萬人，8月份入境旅客人次更創新高，達到29萬9,544人，創下歷年單月新高，較去年同期成長將近9成。

9 月起進入秋冬季節，澎湖旅遊依然熱度不減，持續推動精彩的大型觀光活動，包括：「2020 澎湖國際海灣燈光節」、「澎湖美食節」，與「2020澎湖跳島 101K自行車活動」、「2020菊島澎湖跨海馬拉松賽事」等各觀光盛事，秋冬活動熱鬧不間斷，預料將再度為澎湖秋冬迎來另一波高潮。

澎湖擁有豐富的觀光資源，雄獅旅遊規劃一系列的澎湖多元玩法，從類出國的郵輪跳島到無人島星空露營、忘憂島浮潛、環保海漂藝術結合等。接下來的秋冬遊程更是精彩，雄獅旅遊精心規劃了「秋遊澎湖6大主題趣」秋冬遊程，包含桶盤虎井大地藝術季雙島之旅、南寮蒙面女郎美食故事、西嶼東臺軍事眷村文化、網紅島可夢大環島巴士、馬拉松101K單車破風之旅、秋冬五星美食饗宴、牽罟網魚體驗等特色遊程。

秋冬是海鮮最肥美的季節，澎湖縣政府今年特別策劃了令人垂涎的「澎湖美食節」，為了打造澎湖秋冬美食主題旅遊，澎湖福朋喜來登酒店將「澎湖海鮮」融入餐酒的概念，創新結合美食三大區域指標代表：義大利、法國及日本，與五星酒店主廚、專業品酒師聯手合作頂級餐酒宴，同時帶旅客暢遊大地藝術季雙島、牽罟網魚體驗，原價12,000元，雄獅X澎湖喜來登限定3天2夜只要9,999元起。

雄獅旅遊也為了讓旅客體驗澎湖在地美味，規劃了一系列品嚐美食遊程，包括「澎湖燈光節豐秋五道」搭乘立榮航空帶遊客一次暢遊澎湖小希臘、外垵村三仙塔、貝殼教堂、二崁古厝、跨海大橋，晚上入住峇里島風元泰大飯店，品嚐道地澎湖豐秋蟹宴、隆福海景餐廳，體驗最道地的澎湖新鮮「海鮮痛風宴」，3日遊程只要8,900 元起。

針對喜歡自由行的旅客，雄獅特別推出10到12月出發澎湖自由行3天2夜機加酒五折優惠價格，搭乘華信航空且入住澎湖唯一的國際五星級酒店澎湖福朋喜來登，超優惠只要3,999 元(原價7,999 元)。澎澄飯店月之海行館一晚原價14,000元，現在來回機票加上2晚住宿，9月限時限量只要9,999 元，再送網紅打卡環島巴士以及機場來回接送！緊接而來登場的菊島運動賽事「2020 菊島澎湖跨海馬拉松」也將於11/1開跑，不只做為燈光節的壓軸賽事，具備 IAAF/AIMS 國際專業賽道認證，更是全台唯一結合「跨海+跳島」的度假型跑旅賽事，賽道路線不折返，沿途自然美景不重複，雄獅旅遊推出【澎湖】跨海馬拉松自由行3日行程 11,599元起，就讓跑者盡情體會菊島之美。

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