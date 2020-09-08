歌手謝和弦去年被Keanna舉報呼麻後，4年婚姻就此宣告破裂，不僅在網路上隔空開嗆，還因為離婚官司對簿公堂互相指控，不過謝和弦日前竟在IG發文，強調握有「性愛影片的原始檔」，還揚言：「讓妳永遠嫁不出去」，讓外界推測是在跟Keanna嗆聲。

謝和弦在限時動態中，直接點名「淫蕩國的國王」喜歡在看電影時，趁觀眾不注意時做出性愛動作，還將兩人的閨房情趣用文字露骨描述出來，接著表示握有性愛影片原始檔，原本沒有打算毀掉對方，但如果對方在這樣鬧下去，揚言將對跟方拚了，更撂下狠話：「讓妳永遠嫁不出去，去拍A片吧」，對於謝和弦一連串行徑，律師呂秋遠強調除非確定影片會在自己手上，或分手後對方會很有風度把影片銷毀，否則不要跟親密的人拍親密影片，更指出已涉妨害秘密、恐嚇等罪名。

此外呂秋遠表示謝和弦的行為，已經嚴重觸及到道德底線，藉此奉勸所有人不要接受任何人懇求做「留下兩人美好回憶」的事情，畢竟當分手不在一起後，將可能成為自己永恆的惡夢，更怒嗆：「而拿散佈這種事來要脅曾經愛過的人，我只覺得噁心」，對謝和弦的行徑無法諒解。

日前直播主小玉兒舉辦音樂會，謝和弦被問及離婚官司進度，他表示開庭已經2次，但Keanna始終沒有現身，近來應該會收到第3度開庭通知，並強調不希望一直帶著仇恨下去，直言真的好累，至於會求婚莉婭，他表示是不捨她頻頻被攻擊，因此想儘快將她扶正。

(中時新聞網)