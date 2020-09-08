台虹(8039)8月合併營業收入為8.6億元，較上月成長1.02%，為107年11月以後單月新高，隨著蘋果等各大手機品牌廠新機陸續上市，台虹表示，今年第3季會優於第2季，下半年業績將優於上半年，台虹高雄廠LCP產線已開始試產，可望分食即將起飛的LCP龐大商機。
台虹主要產品為軟性銅箔基板及保護膠片，受惠於蘋果等各大手機品牌廠新機拉貨啟動，台虹科技8月合併營收為8.6億元，月增1.02%，年成長17.58%，為107年11月以後單月新高，其中電子材料事業營收為8.43億元，較上月成長1.43%，較去年同期成長18.47%。
台虹表示，今年第3季會優於第2季，下半年業績將優於上半年，全年業績可望較去年成長。
隨著5G時代來臨，蘋果等各大手機品牌廠今年下半年均有新款5G智慧型手機上市，5G手機需求可望自今年下半年引爆，台虹積極佈局高頻高速材料，高雄廠亦已開始試產LCP。
台虹現有台灣高雄及大陸南通兩個廠區，目前高雄廠有7條塗佈機及8條壓合機，LCP機台已開始小量試產，大陸南通廠進駐的壓合機及塗佈機均已裝機完畢，目前南通廠有2條壓合機及2條塗佈機，下半年將正式量產，未來南通廠將以供應大陸手機廠為主，今年因市場需求未明，暫時不會再擴線，未來將視客戶需求逐步擴充，最大產能可做到高雄廠規模。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。