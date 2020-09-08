國民黨黨代表陳麗旭因為不滿黨產遭凍結，日前在全代會上表示，故宮門票收入應該歸給國民黨，引發爭議。名嘴羅友志則提及此事以及蔣萬安是否代表國民黨選台北市長，諷刺表示「這個在野黨...唉...」。

陳麗旭日前表示，當年國民黨從中國大陸把黃金帶到台灣，黃金部分也就算了，但故宮博物院的國寶完全沒有爭議，呼籲黨中央帶大家好好的「演」一番，大家一起向政府要回寶物，以後故宮的門票收入就收歸國民黨使用。

對此，羅友志在臉書直言，我們在怕萊克多巴胺，國民黨卻給推銷蔣萬安；我們在查瘦肉精，國民黨卻在覬覦故宮有黃金，「這個在野黨...唉...」。

網友則無奈回應表示「國民黨真的一個軍師都沒有，而且整天被牽著鼻子走，現在一黨獨大不是沒原因，看看別人多團結，有事情可以整個黨打一個人，藍還在網內互打，真沒救了」、「給他們10個臥龍鳳雛，他們會用嗎？」、「國民黨撿到槍撿到大砲都不會用」、「國民黨就像一群散沙」、「這個在野黨 太不爭氣了」、「不敗也難！沒救了」、「百年國民黨沒人才了，若是水準跟民進黨差不多爛的話，大家會選民進黨」、「『我們要正直帥氣蔣萬安，不要傷身萊克多巴胺；我們要鎮國黃金，不要害命瘦肉精』。不懂得結合時事創造話題，國民黨就是笨」。

(中時新聞網)