拜網路科技發達所賜，電商平台選擇也多樣化，不用出門，在手機點選就能下單，將商品送到家。而網路無所不賣，有網友在網路看到就連男性的「嘉明」也拿出來賣，甚至還有不少網友買單，而購買後的評價，更讓她感到相當疑惑問道「現在人口味都這麼重嗎」？

原PO在《爆廢公社》貼出兩張照片，只見販賣的產品中表提斗大寫著「Something Special男性運動高蛋白飲品」，商品照中一罐罐透明的罐子，貌似裝著半透明的「嘉明」，賣家還提供購買選項，包括有「罐裝5ml、套裝5m、罐裝10ml及套裝10ml。

原以為乏人問津，豈知，賣出數量竟高達85；底下的購買評價也有68則，其中一則評論還赤裸裸地寫著「很優質的高蛋白，鹹鹹的帶點淡淡的腥味、跟主人的味道，光聞就讓人硬度破表，忍不住一口飲盡，買了不會後悔的」；甚至還有「原汁」兩字做為評論，表示滿意，而罐裝10ml的是該賣場最受人青睞的選項，已售罄。

網路驚見販賣男性精液，且買氣爆棚。（圖／翻攝自電商平台）

實際到該店商搜尋，還真的有此商品正在販售中，而每則評價都獲得5顆滿星的好評，而頁數已高達12頁之多，其中一則買家評價寫著「喜歡」，賣家也回覆「謝謝你的喜歡！希望有機會能再為您服務喔」。

而此商品被截圖到《爆廢公社》後，許多人都紛紛表示「這太噁心」、「笑死懂賺」、「鮮榨自取」，也有網友標記老公或是另一半開玩笑道「奶粉錢靠你了」、「你也賣一下好了」。由於賣家於商品資訊欄附註「出貨時間長需要20天」，不少人笑說「等到他打好一個量，早就臭酸啦」！

(中時新聞網)