文化部推出了第二波600元的「紙本藝FUN券」，限定65歲以上、18歲以下、身心障礙者，且未抽中第二波藝FUN券的人才可登記抽籤，登記期間總計7天超過250萬人參與，「紙本藝FUN券」將在今天中午12點直播抽出60萬名幸運得主，中籤率大約24%。

文化部表示，「紙本藝FUN券」中籤者，於9月9日起每天早上9點到晚上9點至四大超商領券，將會拿到100元、200元、300元各1組的QR Code及條碼，出示QR Code或條碼給店家掃取即可使用，使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。

以下為「紙本藝FUN券」的使用方法：

●抽籤時間

9月8日中午12：00直播抽出幸運得主。

●領券時間

抽中「紙本藝FUN券」的60萬名幸運民眾，於9月9日至110年2月28日每天上午9點至晚上9點，持健保卡至四大超商事務機插卡列印小白單，持小白單無須繳費即可至櫃臺向店員領取紙本藝FUN券。

紙本票券分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

●使用方式

出示「紙本藝FUN券」給店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼即可。

如何使用。(翻攝自 文化部官網)

●使用地點

博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、市集、展會、書店(含出版社)、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券平台，或是藝文事業、團體及工作者(有證照之街頭藝人)，藝FUN券適用店家皆可以紙本藝FUN券消費。詳情可上「藝FUN券APP」的藝文消費地圖查詢。

●使用期限

自今年9月9日早上9:00起至明（110）年2月28日晚上11:59止，逾期即失效。

●抽籤後會如何通知中籤資訊

抽中之民眾將收到中籤簡訊或Email通知。也可至紙本藝FUN券活動網站(1)插入健保卡查詢或(2)輸入身分證字號及登記識別碼查詢。

●親人已完成紙本藝FUN券註冊、中籤後，卻不幸身亡，是否可以領取

紙本藝FUN券與振興三倍券的原則一致，若親人完成紙本藝FUN券註冊且具中籤資格後不幸過世，其家屬在健保卡未註銷前仍可至超商插卡領券。

●如果有使用紙本藝FUN券的問題可以問誰？

客服專線：（02）7745-7979，早上8:30至下午6:30（週一至週日），9/6(日)延長服務至晚上9:00

客服信箱：[email protected]

(中時新聞網)