國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前表示，蔣萬安已表態參選下屆台北市長，但蔣萬安並未鬆口，強調現階段以立法院為重心。對此，資深媒體人周玉蔻認為，蔣萬安被迫表態是因為韓國瑜想出來選台北市長，不過此說法卻遭國民黨及韓營人士駁斥。

周玉蔻昨（7）日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》分析，蔣萬安會去北投設服務處，可能是被逼的，因為韓國瑜已隱約在和重要人士約談中，目的是想選台北市長，所以台北市黨部很緊張，雖然蔣萬安稱設置服務處是反應人民心聲，但說白了，「就是韓國瑜要選台北市長」。

據《聯合報》報導，國民黨高層表示，蔣萬安有自己的步調，難道韓國瑜或其他人要選，他就不選了嗎？國民黨的家務事，什麼時候輪到外人見縫插針。

另外，一名韓營人士也出面駁斥，認為韓國瑜休息不到3個月，就在吵他要不要出來選台北市長，「一天到晚只會消費他，到底有什麼問題？」強調沒有參選這回事。

(中時新聞網)