美股7日休市，但歐股大漲，台股加權指數8日開漲在12,637.42點，台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）早盤皆開在盤上，帶動指數緩步上揚。

美國新公布的8月非農就業人口增加137.1萬，優於預期的增加132萬，但低於前月的增加176萬人。8月失業率降至8.4％，低於市場預期的9.8％，也低於前月的10.2％。9月7日美國股市因勞工節假期休市一天。

群益期貨副總經理范振鴻指出，英國首相強生設定脫歐談判最後期限至10月15日，造成英鎊貶值，成份股多屬出口產業的富時100指數，7日上漲2.39％，歐股也隨之大漲，美國股市7日雖未開市，但美國道瓊指數期貨跟著歐股一起上揚，帶旺亞股中的日、韓及台股，8日早盤開紅盤。

范振鴻分析，美國打壓中國大陸持續升級，美國總統川普揚言，第二任期將切斷美中經濟聯繫，近日風暴中心的大陸半導體廠中芯國際，7日A+H股股價同步重挫，預期中興通訊、華虹半導體可能是下一個被美國盯上的標的。

受此一消息影響，台股IC設計高價股祥碩、世芯7日也下跌，范振鴻觀察這兩檔指標IC設計股，股價從高檔回檔幅度已達30％，影響市場多頭人氣，台股雖有國家隊護盤，但從線型走勢來看，一波比一波低，宜留意市場多空變化。

(工商 )