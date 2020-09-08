豆製品營養又美味，是減肥良伴，營養師高敏敏分析「五款常見的豆腐」表示，同樣是黃豆做的，熱量卻差很多，其中百頁豆腐的油脂含量特別高，根本就是「黃豆加油」的程度了，貼文也引發網友討論直呼，每次吃滷味都會夾！

營養師高敏敏分享，豆腐是黃豆榨汁做成豆漿後，加上凝固劑變成豆花，壓力多水後變成嫩豆腐、板豆腐，拿去油炸後則變成油豆腐，冷凍之後則是凍豆腐，再壓與烘乾就是豆干。而豆漿加熱時，上面層層的薄膜則能做成豆皮。

高敏敏說，百頁豆腐跟上述不同，多是用大豆蛋白當原料、澱粉當黏稠劑，加入大豆油、食品添加物製成，簡單來說就是「黃豆加油」，因油脂含量才特別高。一條185公克的百頁豆腐熱量高達363大卡。

整塊全是油！營養師曝「豆腐熱量」排行。（圖／高敏敏營養師提供）

高敏敏也分析各種豆腐的熱量，盒裝嫩豆腐（300g）約159大卡、一條百頁（185g）約363大卡、一片小方豆干（32g） 約51.5大卡、一片豆皮（33g） 約68.9大卡、一盒板豆腐（400g） 約352大卡、凍豆腐（260g）約340.6大卡、兩塊三角油豆腐（55g）約88大卡、一杯無糖豆漿（260ml） 約55大卡。

高敏敏指出，加工越少越好，在意熱量的人，應選擇豆漿、豆花和嫩豆腐；想補鈣的仁可選豆干、凍豆腐和傳統板豆腐；想補充蛋白質則可選擇豆皮、豆干。許多網友看完留言表示，「貼給女兒看，每次滷味都買百頁！」、「豆腐類都很好吃」、「豆皮的熱量、蛋白質與鉀跟豆干的鈣讓人驚呆了。」

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(中時新聞網)