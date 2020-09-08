很多人都曾有過身上青一塊、紫一塊的經驗。瘀青是很常見的症狀，在正常情況下，有瘀青是普遍的現象，經過一段時間可望自動消退；但如果經常性的莫名瘀青且久久不退，就要懷疑是否有其他血液性疾病的可能性，千萬不能掉以輕心。

出現瘀青24小時內先冰敷 24小時後採溫敷

不過，在瘀血之初，該如何處理？雙和醫院血液腫瘤科主治醫師鄭偉宏建議，在24小時之內先冰敷，24小時之後再採用溫敷。在冰敷時，千萬不要將冰塊直接置於皮膚上面，得先以毛巾包覆著患部，以免對皮膚造成太大的刺激，且以冰敷15分鐘後、休息45分鐘為一個循環，讓瘀血的面積不要再擴大。

24小時之後，則可以改採溫敷。溫敷可加速局部循環，達到化瘀的作用。溫敷時的溫度同樣是以不對皮膚造成太大的刺激為原則，溫度大約在40℃以內，讓皮膚有點感覺就可以了，溫度千萬不可以太高，尤其有其他疾病的人，萬一溫度太高，反而會造成併發症。

出現不明瘀血 應盡快就醫

當身體經常出現瘀血狀況時，尤其是不明原因的時候，務必尋求醫師的協助。鄭偉宏提出簡易的觀察原則，只要四肢或是軀幹經常出現一點一點的小紅點，且紅點的數量超過一個手掌可以包覆的範圍，就要懷疑有不明的出血點；當有不明瘀青時要先研判造成的原因，若是因服用藥物所致，只要停止用藥即可改善。

但要提醒的是，有些人得知所服用的藥物容易出現瘀青，甚至擔心微血管破裂出血而自行停止服用藥物，這是相當不智的決定。當服用的藥物可能有此副作用時，不宜自行決定停藥與否，務必與醫師充分討論之後，再調整用藥，包括換藥或是降低劑量等。

若是因為凝血功能異常、血小板功能或是數量異常時，則應該就醫接受治療，若是置之不理，很可能造成身體其他部位更嚴重的出血，包括大腦部位，因而造成無法挽回的憾事。

正常瘀青7天會自然消退 按揉推開血塊恐加重出血

在排除可能造成出血的原因後，平日也可以採取一些保養之道，務必要有均衡的營養。另外，皮下脂肪可以保護微血管，所以，不要瘦成紙片人，也可多補充膠原蛋白，且維持固定運動的習慣，強化血管壁的彈性與耐受度，以提升血管的收縮能力，都可以降低瘀青的機率。

正常情況下，瘀血即使置之不理，約7天即會自然消退，也可輔以藥物；能消除瘀血的藥物因內含肝素，可經由皮膚吸收，達到抑制凝血、讓瘀血容易消退之效，但若塗抹太多，反而會讓附近的微血管出血而造成瘀血。

當出現瘀血時，很多人會設法按揉瘀血處，想將堆積的血塊推散，甚至尋求坊間推拿，但此舉並不恰當，因為推拿若因施壓不當，反而會加重出血，甚至引起急性發炎，傷及週邊組織。

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(中時新聞網)