最新的經濟復甦跡象與新冠狀病毒疫苖的進展提振投資人信心，周一歐洲股市勁揚1.67%，為3日來首日收高。

周一美國為勞動節國定假日，美股休市，緩解了上周震盪重挫引發的不安情緒，亦為歐洲股市帶來提振。

周一收盤，泛歐Stoxx 600指數收漲1.67%，報367.97點，接近全日最高點368點。汽車股大漲逾2%，表現尤為強勁。

澳洲宣布可望在明年1月獲得第一批兩款新冠狀病毒疫苖，這兩款疲苖將由澳洲生技藥廠CSL負責生產，其中一款為阿斯利康製藥（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的疫苖，另一款是由CSL自家實驗室與昆士蘭大學合作開發的疲苖。

受此消息激勵，阿斯利康收漲4%，帶動醫療保健股勁揚2.1%。

最新數據顯示，歐元區9月Sentix投資人信心指數為負8，優於8月的負13.4，為連續第5個月回升，並創下2月以來新高，顯示區域經濟持續從疫情衝擊中復甦。

英脫歐貿易談判在周一陷入危機，外媒報導，英國已經向歐盟提出警告，除非雙方在10月15日以前達成一項自由貿易協議，否則英國可能推翻已經簽定的分手協議。英國股市對此反映冷淡，終場英國富時100指數大漲2.39%，惟英鎊應聲重挫，兌美元與歐元雙雙跌至近1周新低。

其他歐洲主要股市亦大漲，德國DAX指數收漲2%，法國CAC 40指數收漲1.79%，義大利富時MIB指數收漲1.79%。

(時報資訊)