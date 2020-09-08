首輪直落四輕鬆晉級的塞爾提克，次輪迎戰衛冕軍暴龍，先拿下2連勝，然後吞下2連敗，今日第五場天王山之戰，綠衫軍火力全開，先發五虎得分全部上雙，111比89大贏22分，取得3比2聽牌優勢。

塞爾提克是NBA史上擁有最多冠軍的球隊，雖然2008年拿下隊史第17冠之後就再也不曾嘗到奪冠滋味，但綠衫軍依舊是一支實力強勁的球隊。

今天與暴龍的第五戰，開賽後就打出單節25比11攻勢，半場打完領先多達27分，第三節最多領先30分，比賽提前進入垃圾時間，暴龍在無心反攻的情況下最終以22分之差敗走。

塞爾提克在第四節出清板凳練兵，先發五虎表現出色，傑倫布朗27分、6籃板最佳，肯巴沃克21分、7助攻、4籃板，塔圖18分、10籃板，史馬特12分、7籃板、6助攻，蒂斯15分、8籃板，羅伯特威廉斯15分。

衛冕軍慘敗而歸，接下來已無退路，范維利特18分，諾曼鮑爾16分，羅瑞、席亞卡與麥特湯瑪斯都10分，先發中鋒馬克蓋索得分掛蛋，阿努諾比7分，輸得太難看。

(中時 )