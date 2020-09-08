聖暉（5536）今日盤中公佈8月合併營收11.62億元，年增幅高達34.21％，創下歷史同期次高；前八月合併營收為91.51億元，年增幅10.85％，業績表現亮眼。早盤股價最高來到202元、漲幅約1.5%。

聖暉表示，受惠半導體、生技醫療等主要客戶持續投入資本支出擴建需求暢旺，帶動無塵室工程施作保持良好進度，再加上電子零組件、食品等產業積極朝台灣、東南亞地區分散產能步伐不變，亦同步帶動機電工程認列進度，挹注集團單月營收表現已連續三月保持年成長力道，8月營收更創歷年同期次高記錄，並較去年同期明顯成長34.21％之關鍵。

聖暉進一步表示，看好半導體產業持續加大資本支出投入先進製程擴建，以及全球電子、製造業、一般民生產業為加速分散產能、供應鏈管理等，不僅將眼光瞄準台灣、東南亞地區，政府也持續加大支持產能分散計畫，創造聖暉良好業務發展環境。聖暉耕耘無塵室、機電工程領域超過40年，透過多產業、多區域、多工種的策略積極投入擴大營運發展，有望在主要產業客戶加速投入產能分散、資本支出投入等趨勢下，挹注整體營運保持良好成長動能。

展望2020年第三季，聖暉因疫情因素持謹慎觀察看法。台商回流與全球供應鏈加速重組，加大台灣、東南亞地區擴建投資仍係未來營運亮點，隨著中國地區加大扶植半導體自主化趨勢明確，有望帶動工程案件、水氣化供應系統需求穩步回升，並持續擴大集團整體接單表現，聖暉將持續關注新冠肺炎疫情走向，發揮多產業、多區域、多工種等布局策略，有望持續創造集團整體營運正面挹注。

(工商 )