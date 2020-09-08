近日一則臉書po文引發社會譁然，北市一名36歲人妻C女，8月9號在臉書寫下「我的婆婆殺了我」，透露長期受到婆婆言語霸凌，po文當天就留下兩個小孩輕生身亡，而娘家是看了留出的貼文才輾轉得知寶貝女兒離世，男方甚至草率處理媳婦後事，各種不堪的細節一一曝光，讓眾人為之憤怒，網路更有上萬名網友留言，要幫苦命媳婦討公道。

C女過世消息曝光後，親妹妹與閨蜜等，在她的臉書上公開更多相關細節，得知C女雙親到殯儀館停屍間看女兒，卻被警告不能觸摸女兒，甚至想看她手機還要寫借據並限時，而C女訃聞也「簡約」只寫公婆、老公跟小孩的名字，明明嫁入富貴人家，卻選在最小的廳草草辦告別式出殯，日期也沒通知她的親友，讓娘家的人痛心憤怒不已。

資深鳥卦師王馨怡(翻攝自王馨怡命理鳥卦粉絲團臉書)

網友持續追蹤C女後續事宜，得知經過娘家親人努力，C女的出殯日期更改，延後至9月2日，驚人發現這一天有特別的意義，竟是「天赦日」，據《自由時報》報導，資深鳥卦師王馨怡揭開天赦日的背後玄機，這一天會特赦所有犯過罪的人「通通無罪」。

王馨怡表示，雖然今年9月2日處於農曆七月，但這一天相當特別，是七月半中元普渡當天，正是改運招財的時候，其實是個好日子，「這天宜祭祀、祈福、菩渡、上梁、入宅、進塔、安葬，但是忌諱嫁娶，動土」，加上這一天有雙重的意義，如若儀式要在農曆七月舉辦，就是選這個好日子，平安順利，對大家都好。

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