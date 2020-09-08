連鎖醫療通路龍頭杏一（4175）受惠三倍振興券效應，自結8月營收5億元，年成長12.74%，累計1~8月營收達38.02億元，較去年同期成長11.62%。預期下半年有望延續上半年好表現，持續穩健成長。

杏一指出，從搭配政府三倍振興券推出的「振興優惠 有感再三倍」限量優惠券到88節一連串的活動，帶起一股來店消費熱潮，尤其門市營收一直是杏一重要的主力，藉此振興券不僅讓「長照補助申請金額」相比去年成長91%，也具體表現在營收數字表現上，預計後續活動也會繼續維持動能。

此外，近幾年持續推動的電商平台，不讓實體門市專美於前，累計1-8月成長YoY高達36%，每年線上銷售都有顯著的成長，但卻還能維持高黏著度、高回購度的會員是杏一的一大亮點，藉著大數據分析，針對不同的會員提供適合的商品和客戶服務，使杏一觸及更多元的客源。

杏一已於9月在各門市陸續導入悠遊卡服務，增加更多元支付管道，配合「99購物節」、「年中慶 必買專區」和中秋佳節等多樣的促銷活動，有機會持續服務動能提升營收。

杏一截至目前兩岸共計281間門市及22座商場，其中，8月新展4間門市，展店計畫不受大環境影響，穩步前進，持續提升品牌能見度，激發潛在客戶；法人預估杏一全年營收獲利應可超越過往績效。

(工商 )