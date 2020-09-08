由於新冠疫情衝擊資本支出超乎預期，日本政府下調先前對第二季GDP的預測初值。顯現經濟嚴重衰退對決策官員帶來的挑戰。

日本在四至六月的第二季經濟折合年率萎縮28.1%，超過先前預測的初值萎縮27.8%，但更接近於路透調查預期的萎縮28.6%。周二公布的修正後GDP數據，亦為日本戰後最糟的萎縮。

此一資料突顯出九月14日即將誕生的新首相艱鉅任務，既要遏止新冠大流行的傳播，另一方面不能對商業活動加諸過多限制。

第二季GDP會向下修正，主因在於資本支出，在資料修正後為減少4.7%，劣於初值預估中的下跌1.5%，顯示新冠疫情廣泛打擊經濟各部門。

另外日本雖然在五月底解除了緊急事態宣言，但七月家戶支出和實質工資的下跌，讓私人消費依然脆弱。七月實質工資也出現連續第五個月的下跌，訊息指出消費者支出在未來可能更加緊縮。

此新一批數據將成為日本央行下周利率審查的重要參考，然市場預期日央行將維持貨幣政策不變。

另外彭博預測日本第三季(7~9月)經濟將回復成長，但全年仍將陷入經濟衰退。另日本經濟可能永遠無法回到疫情前的經濟規模，因為新冠危機已經進一步延後重要的經濟改革，特別是面臨人口萎縮所造成的長期衰退。

(時報資訊)