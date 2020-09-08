市場開始獲利了結部分漲多科技股，股市在續創新高後略作休息調整。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近來在國際股市多回升至3月疫情起跌前高點致使短線獲利了結賣盤出現，加上隨著逐漸靠近美國總統大選所帶來的不確定性影響下，市場進入震盪是可理解的；而電子股長期以來是台股的主要撐盤要角，短期內因為漲多而震盪也難免。預料接下來短期內評價相對具競爭力的電子股，以及受惠政策方向的類股如綠能產業，將有望受到資金青睞。

從資金面觀察，廖哲宏指出，累積至近日外資今年以賣超台股約6000億元，主要支撐動能明顯來自於內資，若外資未來無出現明顯回補，則需關注在除權息後的現金股息是否有機會重新進入市場，帶來新的動能。展望後市，由於指數短期內可能延續震檔整理盤勢，主要可關注個股表現，但在各項基本面的長期利基支撐下，後市對台股態度仍然正面。

美股主要指數上周面臨獲利了結壓力，一度出現明顯跌幅，但後因8月非農報告優於市場預期、且失業率下滑至3月以來新低的激勵下，周五在部分指標科技股回神、金融有所表現的帶領下終場跌幅收斂，但包括標普、那斯達克等指數終止了連續5周的收紅紀錄，在漲多後暫作休息整理。

新台幣匯價方面，央行持續以「鐘型曲線」調節匯價，近期新台幣維持在29.3~29.55元整理。

(時報資訊)