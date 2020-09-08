受惠於5G帶動PCB相關產品升級，PCB鑽針廠—尖點科技(8021)5G系列碳化鎢鑽針出貨逐步放量，受惠於旺季來臨，尖點8月合併營收2.65億元，為今年單月新高，且翻為年成長4.91%，由於5G及高速運算產品需求相對強勁，且公司調整結束，尖點預估，第3季業績可望優於第2季，全年業績也會比去年好。

5G加速商用化，帶動PCB板及上游材料、耗材升級，尖點針對5G高頻高速PCB板開發5G系列碳化鎢鑽針亦隨著5G高速運算產品需求成長逐步放量，在5G系列產品佔比提升下，可望成為尖點營收及獲利成長的推手。

尖點表示，對應5G板材的高層數(通常28層板以上)特性，為符合5G基板機械鑽孔需求，鑽針的刃長設計較傳統鑽針長，才能因應高層板之加工需求。而刃長加長必須同時確保斷針率及孔位精度，增加了鑽針設計以及量產管理的難度；針對5G高頻/高速材料特性部分，為了對應難加工的厚板，鑽針設計上大多增加了鍍層來提高鑽針的耐磨度，以避免造成在鑽孔過程斷針，或是因鑽針磨損過大造成品質不佳，公司目前已開發包括應用於5G基地台的5G系列產品，相關產品需求相對強勁，出貨穩定成長中。

尖點自去年開始執行聚焦收斂策略，陸續結束虧損轉投資，致使今年前8個月合併營收18.58億元，較去年同期下滑4.22%，但8月合併營收2.65億元，不僅是今年單月新高，較去年同月亦成長4.91%，聚焦收歛策略也反應在公司獲利上，今年第2季合併毛利率回升到30.4%，季增5.3個百分點，累計上半年營業淨利為1.4億元，年成長39.9%，稅後盈餘為8400萬元，每股盈餘為0.59元。

就各產品來看，尖點下半年鑽針將持續進行製程去瓶頸化及鍍膜產線擴充，今年已增加約10%的產能，在鑽孔部份，雖營收減少但減虧效益已開始呈現於獲利表現上，今年也持續配合客戶進行產能規劃；在切削刀具部份，第3季將有旺季訂單效應，營運狀況於短期可望有起色。

尖點表示，目前來看，第3季仍延續第2季產品需求，第3季營運可望優於第2季，全年業績可望比去年好。

(時報資訊)