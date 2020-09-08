國民黨革實院長羅智強5日宣布，將《戰神94強》YouTube收入捐給台北市黨部，作為台北市選戰的國民黨糧草。不少網友卻將焦點放在背心上的「戰神」二字，認為羅將「戰神」繡在自己身上，令人驚訝且勇氣可嘉。

羅智強6日在臉書表示，決定把上任革實院長後，YouTube《戰神94強》所有支持者的贊助及廣告分潤，約新台幣30萬元，全數捐給台北市黨部，作為台北市長選舉備戰囤糧。更指出：「有記者問，你是在佈局你的台北市長選舉嗎？我笑著答，這30萬雖然是我捐的，但最後可不一定是我用到。」

不僅如此，羅智強更直言：「國民黨台北市長初選誰出線還不知道呢！也許最後是蔣萬安用到，也許最後是羅智強用到，誰知道呢？但真正重要的是，最後一定是國民黨的候選人用到，對我來說，這就足夠了！」

消息一出，引發兩極意見。因羅智強與行管會主委邱大展、台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市議員游淑慧共持巨型支票看板，將自己背心上「戰神94強」遮住僅露出「戰神」二字，吸引不少網友目光。網友紛紛表示：「我有看錯嗎，他在自己的背心上繡戰神？？？」「戰神是自己封給自己的稱號？」「那個戰神兩個字讓我想到愛福好的廣告」、「叫戰神的都……」「台灣應該辦個立院戰神大賽」。

(中時新聞網)