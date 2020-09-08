2名渣男今年6月與一名19歲嫩妹前往台中市知名夜店狂歡，女方事後醉得不省人事，竟被2人帶往汽車旅館內，大玩3P性愛性侵。鈽彈趁著女方無法反抗之際輪流硬上，甚至還各自拿起手機互拍對方性愛影片及照片。女方事後提告，2人還各自約女方外出，播放不堪入目的性侵影片及照片威脅女方撤告，甚至恐嚇要將其散播到網路。台中地方法院審理後，認為2名渣男惡性重大，分別判處4年6月、4年5月有期徒刑，仍可上訴。

根據判決書記載，1名19歲的嫩妹在今年6月20日深夜，和5位男性友人前往台中市知名夜店狂歡，直到凌晨4點，女方不勝酒力醉倒，友人便好心開車載她與其他共同友人一起回家，但是途中有黃姓及李姓男子突然起了色心，假裝頭痛，要求開車有人將2仁和嫩妹一起載進汽車旅館休息。

黃、李兩人進房間後，立刻將醉得不醒人事的嫩妹扛上床，接著2人分別躺在嫩妹兩旁，同時以手撫摸女方胸部、下體等處，還分別拉著女方的手，替自己隔褲打手槍。

兩人對女方玩弄一陣子後，已經箭在弦上，於是立刻脫去自己及女方衣物，先由男對著女方進行性侵，甚至做到一半時，還強制女方替他口交，這時李男竟然拿起手機偷拍整個性侵過程。

當黃男完事後，李男也如法泡製，繼續對女方性侵及口交，這次則換到黃男以手機進行拍攝，之後偷偷將女方衣服穿好後送女方回家。但女方朦朧一依稀記得遭到性侵卻無力反抗，於是在友人陪同下前往醫院驗傷並報警。

但黃男得知女方報警後，立刻約女方見面，並當面將不開入幕的性侵影片播放給她觀看，甚至當場脅迫她撤回性侵告訴，還恐嚇若不撤告，將會將散播出去。

由隔幾天，李男竟然也將拍攝所得的女方性愛照片，以通訊軟體傳送女方脅迫撤回告訴。

女方氣憤之際向警方說出上情，警方立刻申請搜索票前往黃、李住處搜索，果然在兩人手機中查扣到性侵影片及照片。台中地方法院審理後，將黃李兩人各判4年6月、4年5月有期徒刑，可上訴。

(中時新聞網)