前高雄市長韓國瑜遭罷免後，一舉一動都受到外界的注目。對此，挺韓大將歷史哥李易修感到無奈，列出各界探討韓國瑜可能選擇的6個選舉選項，大嘆可以不要造謠嗎？有網友不認同，認為韓國瑜選黨主席才是對台灣和國民黨的最好選擇；但更多網友答案出乎意料，直言「這個國家的新聞沒有韓國瑜，很多人活不下去」！

歷史哥今在其臉書指出，韓國瑜要選啥？民進黨桃園市議員王浩宇稱韓國瑜要選桃園市長；資深媒體人周玉蔻表示，韓國瑜要選國民黨黨主席和台北市長；某國民黨中評委建議，韓國瑜要選2024總統；網友A稱韓國瑜要選苗栗；網友B認為，韓國瑜選花蓮；還有網友C要韓國瑜選金門。

歷史哥對於這些傳聞無奈表示，「可不可以不要造謠」？「乾脆環島算了」、「蒼蠅不叮無縫蛋，無蜜不招彩蝶蜂」、「有人的地方就有江湖」。

底下有網友認為，「我認為韓總目前選那個市長或再攻總統都基本上不是好事，風向這兩年被帶太歪了。反而黨主席可能是最好的，黨主席本身就國民黨內部的，綠蛆做不了什麼事。韓總如果成為主席，比較能帶動國民黨跟韓家軍整合，由韓總帶動藍軍再攻2022/2024都可能是比較贏面大的，個人看法」、「台灣是民主社會，要選哪裡不行嗎」？

網友留言。（摘自歷史哥臉書）

但更多網友直言，「這些人吃飽太閒不是幹了嗎？甘他們屁事」、「這個國家 沒有韓國瑜，很多人人生是黑白的」、「沒有韓國瑜，真的很多人活不下去」、「這些人沒韓國瑜會死吧」、「沒有韓市長的日子他們沒新聞沒話語權嗎？可憐」！

(中時新聞網)