勤美（1532）集團預期下半年鑄造、營建二大事業營運亮眼！其中，鑄造本業訂單明顯增溫，武漢新廠一期9月重新啟動興建工程；在營建方面，台北、台中兩大豪宅案銷售傳出捷報！勤美在兩大引擎助攻下，下半年業績可望逐季增溫，今日早盤股價最高來到31.40元，漲幅逾4%，目前成交量已破千張。

勤美集團旗下的建設事業部，每戶總價高達2-3億元、位於台北內湖的景觀豪宅「勤美璞真碧湖畔」，近期賣出多戶、創造銷售佳績；此外，台中西區草悟道商圈的「勤美之森」預售案，每坪成交單價6字頭，目前熱銷逾五成，第四季醞釀調漲售價。法人預估，建設事業今年可望為勤美挹注12至16億元的售屋營收。

不僅如此，兩岸鑄造大廠-勤美集團，大陸武漢新廠興建工程受疫情影響而延宕半年多，9月將重啟建廠工程，一期新廠預計搶在2021年第一季完工投產。勤美目前鑄造本業已感受到，包括汽車、工程、農機等三大主力產業的訂單明顯增溫，下半年營收可望逐季攀升。

(工商 )