據外媒報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）正在考慮對美國飛機製造商波音（Boeing）的787夢幻客機展開品質控管調查。

波音於八月時指出，該公司在某部分787客機機身發現兩處製造缺陷，當時便立即停飛8架787飛機以進行檢查，並同時通知FAA。

根據FAA的備忘錄顯示，波音主動通知該單位787飛機的部分零件不符合該公司的生產及設計要求，並指出該企業南卡羅來納州（South Carolina）工廠所製造出的零件不符合該公司的標準。自2011年以來，波音公司已售出約一千架波音787，FAA若啟動調查可能牽涉到當中近900架。

波音向FAA表示，787夢幻客機的機身缺陷不會立即造成飛安問題，並在聲明中指出，該公司發現兩處生產問題，兩個部分分別都符合波音公司的負載條件，但兩者組合起來後便會造成缺陷，導致飛機不符合該公司設計標準。

波音在八月通知FAA後便已展開調查，試圖找出根本原因，並已連繫各大航空公司，要求讓這些飛機停飛。

(工商 )