記憶體模組大廠威剛公告8月合併營收為26.82億元，年增14.83％。威剛指出，在全球疫情警報尚未解除之下，在家工作及遠距教學勢必成為未來生活趨勢，筆電買氣自第二季起持續熱絡，帶動DRAM及固態硬碟（SSD）產品出貨穩居公司主要兩大產品線。累計今年前8個月DRAM產品營收較去年同期成長逾二成，SSD營收年成長高達45.15％。

分析威剛8月產品結構，DRAM營收占比達44.57％，SSD營收比重32.03％，記憶卡、隨身碟及其他產品營收為23.4％。威剛累計今年前8個月合併營收達200.68億元，年增22.38％。DRAM產品營收比重為47.48％，SSD占比32.27％，記憶卡、隨身碟及其他產品20.25％。

威剛表示，全球經濟活動與人類生活型態因為防疫措施產生很大變化，在各項應用需求互有消長下，今年下半年記憶體市況相對平平。但展望明年，全球引頸期盼的5G、物聯網、車聯網等應用興起，對記憶體需求仍是有增無減。公司也將加速推進電競、工控儲存、5G及車用電子領域，搶先布局未來客戶多元化的記憶體需求，同時持續推升公司品牌價值及多角化獲利能力。

(工商 )