國民黨台北市議員羅智強今年初宣布投入2022台北市長選戰，近日有民調顯示，羅智強在支持度輸給同黨立委蔣萬安高達30%，引起話題。菜農林佳新則表態力挺羅智強，他提及在選舉時，羅智強助理偶然來電的一句話，讓他印象深刻。林佳新表示「很感動，強哥也力挺到底，那是放在心裡的感謝，我一直沒提起」。

林佳新在臉書指出，他昨天被問及是否表態支持羅智強嗎？「是的，兩個字情義」。林佳新提及，他在選舉期間，羅智強助理偶然來電的一句話，「新哥，智強哥擔心你資源少選區又最艱困，所以要轉達需要的地方別客氣不管街講或需要站台或協助的地方他都幫忙，你要開口，別客氣！」讓林佳新很感動，羅智強也力挺到底，「那是放在心裡的感謝，我一直沒提起」。

林佳新表示，國民黨風雨飄搖時，羅智強到處街講傳達理念，韓國瑜初參選市長時，羅智強也力挺到底，沒錢總有沒錢的做法，「我很認同這種理念」。林直言，他看見羅智強對他的那份「情」，更看見羅智強對國民黨的「義」。他坦言，草地人實在沒什麼能幫助他，所以只能藉這文章表達態度，說句心裡話。他說國民黨內有幾個肯跟羅智強一樣「透風落雨站在街頭」？揮別過去的權貴政治吧，讓「碼頭工人之子」有個揮灑的舞台，國民黨要勝利，更要台灣人民勝利，這勝利應該建築在基層而起，不怕風雨的人身上，「這才是長遠的勝利」。

林佳新說他支持羅智強，只要通過初選，就算要他開宣傳車都願意。林說他不能算完全是國民黨人，所以不知道台北眾多選民與高層怎麼打算，但他知道羅智強夠情義！「佳新沒讀什麼書但老家人告誡的『吃人一口還人一斗』這道理我懂！」

(中時新聞網)