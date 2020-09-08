30歲女星徐冬冬擁有35E前凸後翹的傲人曲線，被外界封為大陸第一美胸。她結束和大15歲港星尹子維的戀情，專心投入在工作，最近釋出一組經典電影《黑天鵝》的Cosplay照，優雅又性感的模樣引起網友讚嘆。

照片中，徐冬冬梳起整齊的包頭，露出瓜子臉，襯托精緻的五官，身穿一套黑色的細肩帶舞裙，除了對比雪白的肌膚，低胸設計使得豐滿E球快撐不住，當她雙臂微微一夾，立刻炸出深長的事業線。

當她站起身，從側面一看，S型的身材曲線畢露，黑色網紗裙擺飛起，若隱若現看出渾圓翹臀和大腿線條，令網友看得血脈賁張，紛紛直呼：「真的是太美了吧」、「黑天鵝造型殺死我了，永遠是我的女神」、「身材好好」、「太性感啦」。

徐冬冬扮黑天鵝，優雅又性感。（圖／微博@徐冬冬）

徐冬冬除了身材被關注，感情生活也是媒體追逐的焦點，她和大15歲的尹子維合作拍戲而擦出愛火，交往9個月就分手，但卻被直擊一起現身北京機場，也引發外界好奇難道兩人復合了？對此，徐冬冬在微博澄清，沒有復合，強調當初分手時就說好了，要當彼此的好朋友。

(中時新聞網)