台灣微軟於DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會系列活動中，舉辦「第二屆Microsoft Teams Hackathon」，吸引來自各產業共14個團隊、涵蓋工程師與非工程背景的近百名參賽者，從一線使用者工作痛點出發，構思能夠解決冗餘工作流程痛點的應用程式方案。

微軟推出的一站式生產力溝通平台Microsoft Teams至今已擁有超過7,500萬的日活躍用戶數，全球使用人數亦持續攀升中。Microsoft Teams除作為整合會議與溝通的生產力溝通平台，使用者並可針對個別職務或產業需求，輕鬆串接Microsoft Teams應用程式商店中目前超過600款應用程式，客製化打造符合自己或企業使用場景的應用程式，以簡化作業流程。

今年的Microsoft Teams Hackathon參賽作品，展現了多元且解決核心工作流程痛點的應用場景，如停車位預約管理、員工體溫紀錄彙整、IoT裝置管理、訂便當、活動報名與員工流動等，涵蓋一般企業與工作環境的所有需求。

勇奪本屆冠軍與觀眾人氣獎雙料大獎的瑞健公司製程部門的Power-Pack團隊，成員皆無IT背景，其透過Power Apps設計資料索取的介面，再運用Power Automate於申請送出時自動通知相對應部門，並將Microsoft Teams做為單一平台，即能輕鬆統合所有流程，除大幅減少溝通成本，也不需要再花時間尋找散落在各部門儲存空間內的專案資料。

拿下亞軍的威盛電子威鯨傳奇團隊，則透過Power Apps在Microsoft Teams內設置訂餐系統，簡化了在頁面中一覽菜單與預定餐點，讓系統自動彙整訂單以減少行政人員統整時間，此外，也能透過餐點滿意度統計，以大數據進行菜單優化，貼心照顧每位員工的胃。

獲得季軍的根基營造KD團隊，從建設工地現場的大量現場照片記錄痛點出發，運用Power Apps打造照片自動上傳程式，除可自動上傳照片於OneDrive，也可設定標籤自動重新命名照片，簡化後續資料整理方式。過去若想要打造公司內部客製化應用程式，在開發成本考量下通常傾向建立通用於全公司的系統，不一定符合自己部門所需；而Power Apps簡單易懂的介面，卻能讓非IT背景的KD團隊，建置最符合自身需求的作業系統。

微軟亞洲Teams資深工程總監、同時身為Microsoft Teams工程團隊負責人史丹尼（Dan Stevenson）表示，微軟致力賦予開發者在Microsoft Teams上擁有快速且簡單地打造創新應用程式的體驗，Teams作為日常溝通與協作的核心平台，讓開發者能快速蒐集反饋並透過Teams建立更貼近實際使用需求的應用程式。

此回競賽中，參賽者也展現了許多創新能量，致力於探討更多使用Teams及微軟開發者平台上的可能性，並以共同提升合作與生產率為目標，亦提供微軟更多不同面向的觀察與學習機會。

(工商 )