FPC軟板上游軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹（8039）受惠於新機拉貨，八月營收8.60億元，較上月成長1.02％，較去年同期成長17.58％。其中，電子材料事業營收為8.43億元，較上月成長1.43％，較去年同期成長18.47％。

法人表示，品牌廠下半年開始推出5G新機，由於內部基材用量提升，搭上高頻高速的高階材料，價值也跟著提高，客戶需求下半年逐步顯現，展望後續，傳統拉貨旺季動能挹注下，預期台虹第三季仍會維持成長，下半年表現亦優於上半年。

(工商 )