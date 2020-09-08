對於期望加快效率、保護珍貴數位內容，並能透過產品展現自我風格的消費者，Western Digital Corp.近日推出全新容量高達2TB的WD My Passport SSD。這款手掌大小的SSD擁有簡潔的流線型金屬設計，採用NVMe技術實現閃電般的傳送速率，讓一般消費者和企業用戶能更輕鬆地管理與保護重要數位內容。

Western Digital消費者解決方案副總裁Susan Park表示，消費者總是期望儲存產品能擁有絕佳的速度、高可靠性與多功能性，而新推出的My Passport SSD完美符合這些需求，特別是時常需要在日常作業中移動檔案的數位內容創作者、業餘愛好者及策展人。My Passport SSD搭配圓潤邊角、波浪形起伏的表面，加上柔滑邊緣的獨特設計，不僅便於攜帶，也更容易辨別出這是WD獲獎無數的My Passport產品系列成員之一。

相較於過去，現今有更多的消費者透過隨身攜帶檔案和龐大的內容庫來提升生產力。全新的My Passport SSD能讓創作者節省更多時間，對比之前同系列SSD，消費者能以近乎兩倍的速度移動與編輯高畫質內容，無論是在家中、辦公室或旅途中使用筆記型或桌上型電腦，專業人士都能安心地將資料儲存於此SSD中。

(工商 )