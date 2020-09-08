連鎖醫材通路龍頭杏一(4175)8月份營收5億元，年成長12.74%，前8月營收達38.02億元，年成長11.62%。至目前為止，杏一兩岸共計281間門市及22座商場，其中，8月新展4間門市，展店計畫持續前進，品牌能見度不斷提升，激發潛在客戶；法人樂觀預估，杏一今年營收及獲利可望同步成長。

杏一指出，從搭配政府三倍振興券推出的「振興優惠 有感再三倍」限量優惠券到88節一連串的活動，帶起一股來店消費熱潮，尤其門市營收一直是杏一重要的主力，振興券不僅讓「長照補助申請金額」相比去年成長91%，也具體表現在營收數字表現上，預計後續活動也會繼續維持動能。

杏一線上銷售表現突出，前8月年成長高達36%。杏一已於9月在各門市陸續導入悠遊卡服務，增加更多元支付管道，配合「99購物節」、「年中慶 必買專區」和中秋佳節等多樣的促銷活動，有機會持續服務動能提升營收。

(時報資訊)