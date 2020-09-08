隨著美國大選正逐漸逼近，美國總統川普周一在白宮舉行的勞動節記者會上，再度提及讓美國與中國經濟脫鉤的想法，他表示如果美中兩國不再有生意往來，美國就不會蒙受巨額損失。

川普在記者會上表示脫鉤是一個有趣的字眼，他並承諾會把工作從中國帶回美國，他表示：「我們蒙受了巨額損失，如果我們不與他們做生意，我們就不會有這些損失，這叫做『脫鉤』（ decoupling），所以你們會開始考慮這件事」。

川普顯然已經將抗中的強硬立場做為競選連任的路線主軸。川普表示：「如果拜登勝選，就是中國贏了，因為中國將擁有整個美國」。

此前拜登則反批川普的美中首階段貿易協議，稱這項協議「無法執行」，且「充斥著來自北京當局空泛、虛弱無力，以及回收再利用的承諾。」

川普亦承諾，未來其政府將禁止聯邦機構與委由中國代工的公司簽定合約，並將就新冠肺炎疫情擴散世界向北京當局究責。他表示：「我們將讓美國成為世界製造強權，並將斷然終結對中國的依賴，無論是經濟脫鉤，亦或像我已經在做的祭出巨額關稅，我們將終止美國對中國的依賴，因為我們不能依賴中國」，「我們會把工作從中國帶回美國，我們會對那些背棄美國而在中國與其他國家創造就業機會的公司徵收關稅」。

美國財政部長穆努欽6月時表示，如果在中國的經濟體系中，美國公司不被容許在公正公平基礎上競爭，美國就會與中國經濟脫鉤。其他官員與專家表示，美中兩國經濟已如此密不可分，使這樣的舉措顯得不切實際，但華盛頓當局為了促進公平的競爭環境，將繼續向北京施壓。

(時報資訊)