亞太電(3682)在5G將與遠傳共網共頻20年，待NCC(國家通訊委員會)通過後，5G開台預計落在11月，5G的開台有解，使得亞太電股價連續拉出第二根漲停，今一開盤再度以漲停價8.89元開出鎖住，漲停價逾5.2萬張高掛等買，市價也有逾5.1萬張等買。

亞太電因為在5G競標中並未標下黃金頻段3.5GHz，故在結標後積極尋找共網共頻的同業合作，找夥伴其實早在市場預期中，但本次會引發軒然大波的主要原因就是其找來的合作對象是遠傳，而非原先市場預期的台灣大，加上遠傳、亞太電對於此合作案的洽談僅花約2周時間，顯示雙方對於此宗合作案均找到共識點，未來將在5G攜手20年，亞太電也將負擔遠傳9分之2的頻譜費用。

亞太電和遠傳的攜手背後象徵意義大，期代表的就是遠東集團、鴻海集團兩大集團的合作，鴻海在網通設備、終端產品以及3C通路等版圖廣闊，遠東集團則是在百貨、航運以及傳產等領域見長，雙方的互補性相當大，在未來5G時代勢必激盪出不少火花，加上後續遠傳計畫參與亞太電增資50億元，增資後將取得亞太電私募普通股5億股，持股比例為11.58%，而亞太電目前大股東鴻海(2317)也預計在2022年6月30日前，將持有之部分亞太電股權與遠傳發行之新股交換，股份交換完成後，鴻海與遠傳將個別持有亞太電股份23.8%，鴻海同時也將持有遠傳的股份約2.45%，透過相互持股，也將使得彼此的關係更加緊密。

目前亞太電的5G只要待NCC通過審核，就可以順利開台，由於NCC對於共網共頻一直持正向的態度，故預計應可以順利發展，最快11月就可以開台，屆時台灣5家業者5G的戰國時代正式引爆，未來電信業版圖還有如何洗牌，精彩可期。

(時報資訊)