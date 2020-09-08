IC測試廠欣銓（3264）受惠射頻（RF）、網通等訂單需求暢旺，2020年8月合併營收續「雙升」達8.4億元、連2月改寫新高，成長動能續旺。公司對下半年營運展望樂觀，預期可望維持上半年穩健表現，法人看好欣銓第三季營收可望同步改寫新高。

受惠績優題材激勵，欣銓今（8）日股價開高走揚，最高上漲2.94％至33.3元，截至9點40分維持逾2％漲幅，領漲封測族群。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計小幅調節賣超54張，昨（7）日則為買超168張。

欣銓公布8月自結合併營收達8.4億元，較7月8.19億元成長2.55％、較去年同期7.24億元成長達15.97％，連2月改寫歷史新高。累計前8月合併營收60.13億元，較去年同期51.84億元成長15.98％，續創同期新高。

欣銓先前法說時表示，新冠肺炎疫情帶動在家工作需求，加上5G基地台等前置建設需求顯現，今年射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，帶動上半年稼動率逾85％、營運表現暢旺。目前訂單能見度穩健，預期下半年營運可望維持穩健表現。

欣銓因應國際客戶對新科技應用的未來需求成長性，於總部鼎興廠興建二期廠房，已完成建物主體RC結構。公司表示，鼎鑫二期新廠預計明年首季進入量產，可因應未來5年市場與業務發展需求，看好投產後將帶動營運動能顯著提升。

(時報資訊)