華邦電(2344)自結8月營收為44.33億元，達11個月新高，月增7.48%，較去年同期略減0.68%；今年1~8月營收328.58億元，年增3.69%。

華邦電預期，客戶在第2季積極拉貨後，第3季將稍微調整，業績難以攀高，不過，第4季在伺服器、網通、筆記型電腦與智慧手機需求熱絡下，動能可望加溫。外資連續三天共計買超華邦電子27673張，帶動近三天股價上揚，今早開高0.35元為13.65元。

另外，美國政府可能再縮緊與中國之間的貿易限制，傳出可能會將中芯國際列入實體清單中；由於大陸記憶體廠兆易創新的NOR Flash主要委由中芯國際代工，市場預期若美國真的發布禁令，兆易創新恐怕得尋求其它晶圓代工廠代工，但主要生產NOR Flash的晶圓代工廠產能均已滿載下，NOR Flash市場供給量將減少且市況會好轉，華邦電亦可望受惠。

(時報資訊)