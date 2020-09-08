1.華邦電(2344)：8月營收攀11個月高，外資持續買超，帶動早盤股價續漲逾2%，但上檔賣壓不輕。

2.燁興(2007)：今起至21日以人工管制撮合終端機執行撮合作業，早盤股價仍持續跳空漲停鎖死。

3.第一銅(2009)：外資持續買超，加上周一期銅上漲79美元，今早一開盤即突破票面，進逼漲停。

4.正隆(1904)：H2審慎樂觀，日前股價遇30元高檔反壓回落整理5日後，今早多頭重啟攻勢，漲逾3.5%、拿回5日線。

5.聯電(2303)：轉單題材急凍，今早開高後爆量急殺，由漲逾4%翻黑轉跌逾2%。

6.建準(2421)：市場期待8月營收繳佳績，股價彈升60元形成短底，漲幅超過3%。

7.欣興(3037)：昆山鼎鑫火災對營運影響可控，虛驚一場後股價恢復水準，上漲逾3%。

8.貿聯-KY(3665)：Q3營運拚雙增，外資持續力挺，底部翻轉向上，拚回250元。

9.愛山林(2540)：資產題材+熱錢，股價修正2日後回到多方格局，彈升半根漲停板。

10.勤凱(4760)：訂單穩定，Q3營收拚勝去年同期，資金愛戴股價揚，多方開攻漲5%。

11.國巨(2327)：8月營收72.96億元創近2年高點，多方出動攻勢推動股價上漲逾3.5%，挑戰350元。

12.圓展(3669)：8月營收續登頂，開盤差一檔亮燈漲停後遭獲利了結，五日線得而復失。

13.科妍(1786)：8月業績締新猷，Q4將恢復成長軌道，激勵開盤跳空漲停鎖住，寫半年高價。

14.中化生(1762)：客戶官司勝訴，訂單可望吃補，晨盤放量彈升5%，登波段高。

15.玉晶光(3406)：8月營收創11個月新高，9月需求仍旺盛，早盤止跌反彈2.5%，守住半年線。

16.圓剛(2417)：8月營收破10億元，年增逾2倍，早盤觸及漲停、5日線後，反壓隨之出籠，漲幅縮減至約5%。

17.全友(2305)：外資昨賣超縮手，早盤拉出第2根漲停。

18.海悅(2348)：銷案開紅盤，前8月營收超越去年全年，早盤漲逾5%。

19.燦星網(4930)：8月營收年增21.8%，早盤觸及漲停，登1年來新高。

20.台達化(1309)：7月每股賺0.64元，8月營收年減4.59%，後市營運看旺，早盤跳空攻漲停，再寫波段新高價。

21.鈺太(6679)：8月營收連5個月創高，內資強挺，股價續漲逾6%，再改寫新紀錄。

22.大中(6435)：8月營收攀歷史新高，加上MOSFET題材，晨盤上揚近2%。

23.四維航(5608)：外資連3買超，航運利空看好，早盤續漲3.5%，一度觸及8.34元之波段新高點。

(時報資訊)