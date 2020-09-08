沙國降價，周一倫敦原油期貨下跌1.5%；受原油需求持續低迷，沙烏地阿拉伯決議調降10月出口亞洲的原油售價，售價調降1.4美元/桶，降幅超出市場預期，主要原因為亞洲煉油廠仍在消化原先累積的庫存量，同時也反映出新冠肺炎疫情對原油需求產生的嚴峻影響。

此外，美國勞動節通常象徵夏季駕車高峰期的結束，投資人將審慎觀望原油後市需求；其中適逢美國勞動節，NYMEX原油市場休市，倫敦原油跌幅1.5%。

倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.65美元，報每桶42.01美元。(商品行情網)

(時報資訊)