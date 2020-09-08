《國際油價》沙國降價 倫敦原油期貨跌1.5％ 10:002020/09/08 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙國降價，周一倫敦原油期貨下跌1.5%；受原油需求持續低迷，沙烏地阿拉伯決議調降10月出口亞洲的原油售價，售價調降1.4美元/桶，降幅超出市場預期，主要原因為亞洲煉油廠仍在消化原先累積的庫存量，同時也反映出新冠肺炎疫情對原油需求產生的嚴峻影響。 此外，美國勞動節通常象徵夏季駕車高峰期的結束，投資人將審慎觀望原油後市需求；其中適逢美國勞動節，NYMEX原油市場休市，倫敦原油跌幅1.5%。 倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.65美元，報每桶42.01美元。(商品行情網) (時報資訊) #倫敦 #沙國 #降價 #原油期貨 #原油需求 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》需求疑慮 原油期貨跌逾3％ 10:002020/09/07 財經 陸8月出口年增9.5％ 遠勝預期 04:102020/09/08 全球財經 《國際金融》擺脫科技股暴跌陰影 道瓊指數期貨跳漲近1％ 08:352020/09/08 財經 沙國調降出口油價 引爆國際油價大跌 22:102020/09/07 財經 《期貨》三大期指全開高 9月台指期上漲77點 09:092020/09/08 財經 《國際金融》沙國大降價＋需求信心減弱 油價觸及7月來新低 15:232020/09/07 財經 熱門股－國喬 買盤拉抬股價強漲 04:102020/09/08 證券．權證 日媒：安倍斡旋美、伊對話 曾提議穀物交換原油 23:382020/09/07 國際 沙國大砍10月官方售價 周一油價下挫 11:422020/09/07 財經 商品期貨趨勢專欄－供需鬆動 期油陷入整理 04:102020/09/08 證券．權證 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 影》羞辱新人證件丟滿地自己撿 傳和碩子公司爆離職潮 真相曝光 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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