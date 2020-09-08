精元(2387)8月營收再創高峰，達21.4億元，月增3.4%，年增103.5%；累計前8月營收為121.64億元，年增58%。精元今年前8月營收已達去年全年營收的94%。營收大躍進一樣是受到今年新冠疫情，WFH和LFH的終端市場需求，結構性的工作和學習型態改變，拉高精元業績表現。由於NB代工一哥廣達(2382)和仁寶(2324)都表態NB產業至少會旺到年底，精元對4Q一樣也持樂觀。

精元董事長蔡火爐在2009年全球金融危機時，帶領團隊使營收逆勢成長44.7%；而2020年新冠疫情來襲，精元前8月營收一樣再寫下新紀錄。精元財務長吳明鴻表示，精元前8月營收貢獻主要是來自於鍵盤。

精元除生產電腦鍵盤之外，精元也涉足各項HID(Human Interface Device)的研究與發展，包括桌上型鍵盤/滑鼠、手寫板、簡報器等等，並藉由堅強的生產實力與技術，榮獲各大品牌的青睞，數年來不斷的參與平板電腦與AIO等相關周邊產品的生產，以低成本但高品質的方式提供給消費者絕佳的使用經驗。

近年來精元更投入經費研發其他領域的消費性電子產品，期待能繼筆記型電腦鍵盤之後，再創另一個產業顛峰。

(時報資訊)