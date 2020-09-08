合勤控(3704)旗下的兆勤科技今天宣布與宏正自動科技(ATEN)建立合作關係，並在網路交換器導入新型的網路AV模式，讓網路合作夥伴以更簡單、更有效率的方式工作，憑藉30多年的網路專業知識，兆勤的新產品為專業影音產業(AV)中的加值型經銷商、系統整合商和通路合作夥伴提供更高的可擴展性和效率。

兆勤表示，隨著越來越多的影音系統從傳統矩陣式切換器架構轉換為工業標準的IP化技術，以解決多類型、不斷增長的IP化影音傳輸應用(AV-over-IP)。IP化技術能獲得更高的可擴展性、更長的傳輸距離、更少的電纜連接但又包含更易於安裝的特性。

兆勤表示，本次與影音設備連接管理的領導者-ATEN的合作，確保了網路系統的平穩整合，並提供了可互相操作的可靠全方位AVoIP解決方案，然而，由於許多企業不了解網路交換器的設定，轉換之路仍是困難重重，為了擴展各類網路應用，特別設計的網路AV模式包含量身定制的安裝精靈，解決使用串流服務時最常用的網路功能。隨附新的網路AV儀表板-它顯示了端口、系統和頻寬及電源使用情況等最常用的網路訊息，經銷商得以輕鬆維護和設定網路交換器。

兆勤網路事業中心副總吳維銘表示，轉換至AVoIP系統時，常因網路錯誤設定影響用戶的觀看體驗，並且常需要花費大量精力來排除故障。兆勤特別在其乙太網路交換器上量身定做出網路AV模式來克服這些難題，為教室、體育酒吧和控制中心的電視牆顯示器等環境，提供簡單而穩定的網路解決方案。在我們與影音連接專家ATEN的強大合作夥伴關係的支援下，兆勤希望成為彼此通路合作夥伴在安裝AVoIP應用時的最佳網路設備選擇。

藉由今年9月將發布的韌體4.7版，兆勤GS2220系列GbE L2 網管型交換器新增使用網路AV模式，並預計在今年底前，開放XGS2210系列交換器使用該功能。

(時報資訊)