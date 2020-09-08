債券市場自今年3月利差高點收斂以來，新興市場短天期公司債和高收益主權債利差僅收斂79%與70%，與美國投資等級債利差收斂100%、美國高收益債利差收斂93%相比，新興債未來利差仍有收斂空間，較成熟國家債券更具吸引力。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，雖然新冠肺炎疫情使全球貿易減少，大宗商品需求下跌，進而影響新興市場經濟，但新興市場封鎖措施較已開發國家寬鬆，因此，新興市場工業生產自高點僅下滑9%，明顯優於已開發國家下降的20%。另外，民生必需品多由新興市場出口至全球，肺炎疫情迫使民眾待在家中，增加民生必需品需求，因此，新興市場出口總量僅下滑13%，亦低於已開發國家下滑的26%。

尹晟龢指出，2019年8月底負利率債券金額來到17兆美元，低利率環境迫使投資人追求更高收益的資產，高收益債和投資等級公司債利差自427bps一度大幅縮窄至300bps，推升高收債價格揚升。由於全球央行資產負債表不斷擴張，各國央行政策利率創新低，貨幣政策寬鬆且流動性充足的情況下，金融海嘯以來，S&P500指數在波動中屢創新高，新興市場企業債利差亦有機會創新低，進一步帶動新興債價格上揚。

另一方面，IMF預估2020年全球經濟為負4.9%，已開發國家為負8%，新興市場僅負3%，2021年經濟全面復甦，新興市場經濟成長反彈幅度高於已開發國家及全球，新興高收債後市看俏，建議優先布局低波動的短天期新興債，以降低資產震盪風險。

(時報資訊)