國民黨文傳會副主委黃子哲今上午接受電台訪時，被問到立委蔣萬安遲遲不願公開表態，是不是膽子小、怕初選，還是前高雄市長韓國瑜是個變數時表示，只要有一人以上要選，就一定會辦初選，「萬安不會擔心，這是必要機制」。

至於民進黨台北市長人選至今不明，連台北市黨部主委至今尚未選出，主持人周玉蔻忍不住也說，「蔡主席，台北市黨部主委至今還沒選，也不能這樣下去啊！」

主持人指出，國民黨台北市黨部主委竟然逕行公布蔣萬安應選台北市長，行政不中立？是不是發現韓國瑜要選台北市長，蔣萬安發現不對勁，才趕緊逼迫蔣萬安表態？

黃說，台北市黨部主委上屆就是希望蔣萬安選台北市；主持人說，「那是萬安膽子小啊！」。

黃指出，不是膽子小，而是那時才剛當上立委，萬安是好牌、王牌，相信不僅市黨部主委及市民都希望蔣萬安選。

黃子哲說，主委有說，不只問了蔣萬安，其實台北市議員羅智強也要選，「我認為黨內競爭者不只這幾個」，但是誰代表國民黨選絕對不會派二軍。

至於民進黨派誰選台北市長？聽說台北市長柯文哲可能跟韓國瑜合作？民進黨發言人顏若芳說，還有外傳柯文哲可能跟時代力量黃國昌合作，但是對民進黨來說還太早，眼前執政沒做好，很多包括選舉都會影響。

周玉蔻則說，蔣萬安要選就自己站出來，蔣萬安最大問題是「膽子小」；應該站出來說，「當年我們蔣家是反共，國民黨現在是親共」。

黃子哲立即反駁，國民黨沒有親共，是親美、友日、和中路線。

對於民進黨人選，周玉蔻則說，民進黨選不上的人蹭什麼蹭？立委吳思瑤、何志偉選得上嗎？林右昌跟林智堅敢來選嗎？當民進黨沒有這些選項時，要如何面對？不能選、選不上的人的就不要選。

被問到國民黨台北市長會不會初選？蔣萬安會不會擔心初選？黃表示，只要有一個以上要初選，初選一定跑不掉。「萬安不會擔心初選，這是必要機制，當初他上你節目時，就是跟羅淑蕾在初選」。

至於民進黨若派衛福部長陳時中，國民黨不會用蔣萬安年輕打陳時中老？黃表示，年齡是事實，但重要而是人民感受。

(中時 )