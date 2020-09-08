據大陸央視報導消息指出，大陸8日上午將在人民大會堂舉行「全國抗擊新冠肺炎表彰大會」，大陸國家主席習近平將向國家勳章和國家榮譽稱號獲得者頒授勳章獎章並發表講話。

這次抗疫表彰大會，預計受獎的將有中國工程院院士鍾南山、研發首款滅活疫苗的軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇、天津中醫藥大學校長張伯禮、湖北省衛健委副主任張定宇等人。

據央視客戶端直播，上述幾位受獎人在上午約10時集體乘坐禮賓車從住地出發，由國賓護衛隊護衛前往人民大會堂。

陸媒《新華社》在昨日也發表文章，紀錄疫情以來習近平所發出的重要指示，並稱在他的領導下，眾志成城防控新冠肺炎疫情；迅速復工復產，在常態化疫情防控中獲得夏糧豐收、勇戰南方洪水、決戰脫貧攻堅；同時作為負責任大國積極推動國際合作抗疫。在這個過程中，中國特色社會主義制度優勢得到有力彰顯。

大陸近期一連串大動作宣揚防疫功績，同時首款疫苗也即將問世。

(中時 )