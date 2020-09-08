南韓女團gugudan成員金世正(김세정 )，近日登上網路無剪接現唱節目「Dingo Music」(딩고 뮤직)展現好歌喉。穿著肩帶針織背心的她，露出結實的手臂線條意外成為網友們討論的焦點。

金世正2016年從選秀節目《PRODUCE 101》第一季中脫穎而出，隨後以限定女團I.O.I的身份正式出道，清新甜美的外型，加上嘹亮的歌聲與直爽的個性，吸引大批粉絲喜愛。2018年加入9人女團gugudan後，同樣以高人氣逐漸打開知名度，去年她還曾翻唱台灣歌手A-Lin所演唱的歌曲《有一種悲傷》，清晰的咬字與歌聲成功打開華語市場，圈入大批華語粉絲的心。

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8/17發行第三張個人專輯《Whale》的她，近日登上網路音樂平台「Dingo Music」為新歌做宣傳，在公開的幕後花絮中她穿著一件粉色針織小背心，採訪時一個用力意外露出結實的肌肉線條，與甜美的外表形成強烈的對比，令不少網友看了忍不住留言「不仔細看以為是哪個漂亮的運動員」、「手臂線條真漂亮」、「沒想到她這麼精壯」、「筋肉美少女」。

24歲甜美女星金世正吊帶背心「洩超狂身材」 眾人全傻眼（圖／YOUTUBE）

事實上，世正就讀仁德高中時，便以卓越的運動表現而出名，不僅跑步速度之快有「仁德高赤兔馬」之稱，看似嬌小的她力氣卻十分的大，過去曾在節目中與金鐘國挑戰錘子遊戲機，她只以些微差距輸給金鐘國嚇壞眾人，這次再度秀出精壯的手臂同樣引起話題。

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(中時新聞網)