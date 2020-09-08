How do you find the net from a seemingly impossible angle? Just ask @KMbappe!!! 😍 💪 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ndf14ykY28 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 7, 2020

巴黎聖日耳曼球星姆巴佩(Kylian Mbappe)被驗出感染新冠肺炎，離開法國國家隊。姆巴佩正在踢歐洲足總國家聯賽，法國6日對戰瑞典，他在第41分鐘從左路以神乎其技的腳法晃過對手，從不可思議的角度破門，最後1-0獲勝。

法國球迷高興的時間只是很短，本周對戰克羅埃西亞，他們的英雄姆巴佩就無法上場了。國家隊8日發出聲明：「姆巴佩將會缺席對克羅埃西亞的比賽，歐洲足總宣告他的新冠肺炎檢測陽性，已接受隔離。」

巴黎聖日耳曼(PSG)對此暴跳如雷，因為法國足總居然沒有第一個通知他們，姆巴佩可是他們的球員啊。姆巴佩好端端被徵召去踢國際賽，回來的時候就生病了。PSG體育總監李奧納多痛罵：「我完全無法接受，我們居然是看了新聞報導才知道自己的球員染病。法國足總沒有任何人通知我們，明顯是缺乏尊重。」法甲過幾天就要開踢，PSG當然非常憤怒。

21歲的姆巴佩2017年開始效力PSG，124場累積90顆進球，還在2018年世足賽大放異彩，幫助「高盧雄雞」勇奪冠軍，當時決賽的對手即是克羅埃西亞。此外法國另一位世足大將普巴(Paul Pogba)於8月底中鏢，也沒有進入國家隊。

(中時新聞網)