周揚青跟大陸朋友聊天用繁體字，她曬出同時跟台灣朋友聊天截圖（右圖）自清。（圖／翻攝自微博）

周揚青回應網友。（圖／翻攝自微博）

周揚青4月時爆和羅志祥（小豬）9年情變真相，小豬後來發懺情文揭露交往始末，有意挽回對方，卻被周揚青冷處理。周揚青昨(7日)晚間分享跟密友聊天截圖，粉絲發現本來說不用再為小豬寫繁體字的她，竟仍在用繁體字，擔心是和小豬私下復合，周揚青則曬圖表示，是當下正在跟另一個台灣朋友聊天，懶得轉換輸入法而已，否認復合。

周揚青5個月前親自回應分手傳聞，指羅志祥性生活混亂，搞多人運動，她一次次容忍對方卻死性不改，才決定分手，並強調說出真相並不是想毀了小豬，「如果想要毀掉他絕不是只到今天這一步」，是因羅志祥「道德淪喪，絕無改過可能」，她不願別人受害才毀滅性分手小豬。

這個月將過生日的周揚青，昨在小號分享跟朋友鬥嘴要禮物的聊天截圖，粉絲發現，周揚青先前撂話：「終於不用再為你（羅志祥）打繁體字了」，私下跟大陸朋友聊天竟還在用繁體字，網友說：「濛濛的繁體字為何讓我心情一下子變得不好了」，她則親上火線說：「我不得不曬出我的聊天讓你們放心了…」，解釋當下同時正在跟另一位台灣朋友聊天，才會用繁體字。

其他網友說：「你必須跟我解釋一下為什麼是繁體字，我沒有安全感！」周揚青回：「和我台灣的朋友聊天沒切過來哈哈哈哈」，也有網友打趣問：「周曉濛你為什麼還用繁體字」，她立刻安撫：「別別別不是你想的那樣」，全力斷開和羅志祥復合質疑，往年生日都會跟羅志祥出國的她，今年首過單身生日，有人問：「哈哈哈哈哈今年在家裡過嗎」，周揚青大方說：「是啊，今年想好好陪陪爸爸媽媽」。

(中時新聞網)