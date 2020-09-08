國內疫情控制得宜，且隨著房貸利率持續低檔與全球量化寬鬆資金行情，讓先前累積的遞延買盤出籠，吸引自住及置產族群相繼進場。永慶房仲網統計今年前六月雙北市網路物件點閱的排行前十名熱門社區，第一名由新店區「美河市」拔得頭籌，新北市新店區的「美河市」、「玉上園」、「湯泉二期」、「達觀鎮」有4個社區入榜，台北市大安區及新北市板橋區各囊括2名，分別為大安區的「成功國宅」、「大安國宅」和板橋區的「新巨蛋」、「巨蛋」。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，從十大熱門點閱社區排名中可以發現，雙北市入榜關鍵都在價格，而新北市則除了低房價吸引人外，捷運優勢也是讓該社區受青睞的主因。

雙北市熱門點閱前五名的社區依序為：「美河市」、「大直美堤花園」、「新巨蛋」、「成功國宅」與「大安國宅」，前五名社區可分為「捷運共構社區」及「國宅」兩類。

謝志傑分析，熱門點閱社區第一名「美河市」與第三名「新巨蛋」即為「捷運共構社區」，因到站即到家的優勢，吸引購屋族目光。其中，美河市近期因IKEA和京站進駐，生活機能大幅提升，在利多話題加持下，買氣自然水漲船高，平均成交單價每坪約51.3萬元，平均總價落在2,378萬左右。

而台北市入榜的社區皆是「國宅」，謝志傑指出，「大直美堤花園」、「成功國宅」與「大安國宅」位於台北市精華地段，生活環境、交通機能佳，再加上國宅價格較同區住宅產品相對實惠，自然吸引購屋民眾目光。點閱率第二名的「大直美堤花園」，該社區為水岸社區，居住環境優質，鄰近美麗華百貨商圈、內湖科技園區，就業及採買娛樂機能皆十分完善。相較周邊社區單價，大直美堤花園的房價顯得經濟實惠，也因此成為購屋族熱門關注的社區，住宅均價落在53.4萬，平均成交總價約在2,478萬元。

熱門點閱前十名社區中，新店區即占了4席，謝志傑表示，新店區是新北市的第一環，機能和環境深受民眾青睞，近年更是話題不斷，磁吸不少來自中正、大安、文山的北市輕移民。

小碧潭捷運共構宅「美河市」周邊商場陸續進駐，如京站百貨、IKEA。而鄰近七張捷運站的「玉上園」，周邊生活機能發達，加上HTC總部就在附近，未來還有寶高智慧產業園區、裕隆城商場進駐，將帶來更多就業人口和商業機能，保值性與未來潛力都相當看好，吸引不少置產族關注。

(工商 )