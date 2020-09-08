日本上季GDP季減年率28.1％ 衰退程度高於初估 10:212020/09/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官方8日（周二）公布第二季國內生產毛額（GDP）修正值，受累於新冠病毒疫情打擊企業資本支出，使該季GDP季減年率28.1%，反映經濟衰退程度更甚於初估值，也凸顯日本決策者面臨該國經濟急速萎縮的挑戰。 第二季GDP經修正後季減7.9％，減幅高於初值的7.8％，換算年率減幅由初值的27.8％修正為28.1％，仍為戰後最嚴重衰退，不過比分析師預估的季減年率28.6％緩和。 此次大幅下修領域為資本支出，經修正後銳減4.7％，遠大於初值的1.5％。 (工商 ) #GDP #季減年率 #修正 #初值 #資本支出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 星GDP增幅恐連三季萎縮 04:102020/09/08 全球財經 《國際經濟》日本七月家戶支出年減7.6％ 劣於預期 08:522020/09/08 財經 神基、茂訊動能強 Q4看旺 04:102020/09/08 產業．科技 花旗環球看航運 愛長榮不愛陽明 04:102020/09/08 證券．權證 台塑四寶 9月營運看增 04:102020/09/08 財經要聞 陸8月出口年增9.5％ 遠勝預期 04:102020/09/08 全球財經 《業績-光電》產品轉換期 觸控雙雄8月營收下滑 07:442020/09/08 財經 聖暉8月營收大增逾3成早盤股價上漲 09:402020/09/08 財經 《國際經濟》日本第二季GDP終值 萎縮28.1％ 09:432020/09/08 財經 勤誠上月業績 寫同期新高 04:102020/09/08 證券．權證 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 影》羞辱新人證件丟滿地自己撿 傳和碩子公司爆離職潮 真相曝光 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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