日本官方8日（周二）公布第二季國內生產毛額（GDP）修正值，受累於新冠病毒疫情打擊企業資本支出，使該季GDP季減年率28.1%，反映經濟衰退程度更甚於初估值，也凸顯日本決策者面臨該國經濟急速萎縮的挑戰。

第二季GDP經修正後季減7.9％，減幅高於初值的7.8％，換算年率減幅由初值的27.8％修正為28.1％，仍為戰後最嚴重衰退，不過比分析師預估的季減年率28.6％緩和。

此次大幅下修領域為資本支出，經修正後銳減4.7％，遠大於初值的1.5％。

(工商 )