每年的中元普渡是各廟宇祈福團拜的重大時節，也是各社區最忙碌的時刻，今年受疫情影響許多社區減少大型活動，住戶多選擇寄放供品由管委會代為祭拜，信義房屋推出｢普渡有信義 袋袋享平安｣活動，特別與台東小農｢台東日出禾作社｣合作，準備162,000份小袋包裝的平安米給全台六都社區管委會，在祈求風調雨順疫情盡快結束的同時，更身體力行提倡環保減少燒金紙，也支持在地小農有機農法，善待台灣這塊土地。

普渡期間信義房屋主動為社區出人出力(圖/信義房屋提供)

信義房屋同仁每年中元普渡一向主動協助社區團拜活動，小至杯水大到帳篷，甚至提供人力以及普渡流程注意事項等安排，今年雖然團拜的社區數量減少甚至取消團拜以降低肺炎傳染率，信義房屋仍然將162,000小袋包的平安米發送給全台六都共1757個社區，由管委會或里長統一作為普渡之用，再讓社區住戶領取。

信義房屋三重自強店李佳霖說，每年都會協助社區舉辦中元普渡，今年透過平安米活動，讓住戶覺得信義房屋平安米既貼心又環保，紛紛主動詢問米的由來、如何祭拜..等，更像一家人。

平安米是曾祭拜祈福過的米，被視為具有信仰力量的米。一般來說，任何形式的米皆可做為平安米，可以直接加入自家的米桶混在一起食用，傳統說法食用後可庇佑家中長輩身體健康、病人早日康復，家人也都平安順心，信義房屋此次特地與洄游青年台東小農｢日出禾作社｣合作購買825公斤的有機米作為今年的平安米，目的在於提供社區優質、食用安心的好米在中元普渡時祭拜，同時也藉此拋磚引玉，讓大家多關注從米種生長特性、土壤到氣候及環境，完全有機無害的在地小農。

從普渡主動出人出力，到紗窗修繕以及疫情期間走入全台超過1700個社區提供防疫相關服務，信義房屋希望用利他利人的服務精神讓每個社區變得更有溫情，把社區的幸福感變大。

(中時新聞網)