我國今再增1例境外移入確診，指揮中心發言人莊人祥今天下午2時30分將最新說明，另有關加利口罩事件的後續調查與換貨狀況，也將與會中一併說明。

今再增1確診！指揮中心今（8日）宣布，新增1例境外移入，我國截至目前累計495例確診，分別為403例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師），而確診個案中7人死亡、475人解除隔離、12人住院隔離中。

而加利公司將陸製口罩偽標MIT，混入實名制口罩販售引發社會關注，指揮中心指出，國內已扣押83萬片陸製偽標MIT口罩，當中含有其他口罩國家隊廠商，但隨後又改口稱仍需進一步比對，原定於昨天公布有多少間廠商涉案，指揮中心仍給不出答案，僅稱目前尚無法取得關務署資料。

另食藥署昨深夜悄悄預告動物用藥殘留標準，增訂萊克多巴胺位於豬體內的容許量，訂定肌肉、脂（含皮）0.01ppm、肝、腎0.04ppm、其他可供食用部位0.01ppm，公告自今起7天內若民間無其他意見，將自明年元旦起施行。另在散裝食品標示上，食藥署也預告將以豬肉、豬可食用部位原料的散裝食品，應以屠宰地做原產地標示，但若是以豬油為原料的產品，則不須標是原產地。

(中時新聞網)