新冠肺炎疫情國內相對趨緩，不過搶口罩似乎成為「全民運動」，許多人即便家中口罩已經夠用，但只要看到哪個通路開賣，還是會忍不住多囤幾個，以備不時之需，不過有好心網友透露「剛剛聽說工廠口罩又要漲價了…大家口罩夠戴就好，真的不要再買了！」。

原PO在臉書《口罩現貨資訊專區》發文指出，雖然疫期不能鬆懈，但看到社團裡有一堆人，口罩囤積2年份以上，剛剛聽說工廠口罩又要漲價了，就是因為大家一直買，才會一直漲價，讓真正需要口罩的人價格越買越高，他忍不住奉勸，真的不要過度囤積口罩。

網友則紛紛回應「溫水煮青蛙，還會再漲」、「沒有最貴，只有更貴」、「大家寧願排隊不拿實名，價格再高都有人買，所以要怪誰呢」、「不要搞到一盒五、六百才在叫」。有網友指出，現在有些藥局都提高價格在賣口罩，藍色的若賣超過300元真的可以不要買，有顏色的350元還算合理，夠用真的不要再買了。

藥師公會發言人黃彥儒日前接受媒體訪問時表示，口罩價格主要跟原物料、進貨量、樣式、是否國產、特殊需求都有關係，尤其國人對於MIT接受度比較高，因此單價會比進口的要高，如果民眾擔心買貴，可以到口罩工廠的官網查建議售價，口罩屬於防疫物資，任何單位都不能惡意哄抬，若發現有任何哄抬行為，都可以向消保官檢舉。

(中時新聞網)