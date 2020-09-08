澳洲廣播公司（ABC）周二（8日）報道，兩名澳洲駐陸記者被大陸國安人員要求面談後，藏於澳洲使領館數天，至周一（7日）晚離開大陸，翌日早上抵達澳洲悉尼。外長佩恩證實事件，指當局已為兩名記者提供領事協助，確保二人安全回國。

據報事發於上周，澳洲廣播公司駐北京記者伯特斯（Bill Birtles）被駐北京外交官提醒要盡快離開大陸，同時澳洲外交部亦向伯特斯的在澳的上司提供意見，協助他排除回國，伯特斯預定上周四早上離開。

不過在他離開前一晚，有7名公安深夜上門，告知他已被禁止離境，並稱翌日想就一宗「國家安全案件」向他問話。他之後在駐華大使館匿藏數天，陸方官員同時要求約見他。在周日，伯特斯在駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）的陪同下與大陸官員對話，雙方協商後，只要伯特斯願意與陸方人員面談，他的出境禁令可獲取消。

至於《澳洲金融評論報》駐上海記者史密斯（Michael Smith），周一晚亦被陸方人員要求約見面，之後躲進澳洲駐上海總領事館。

佩恩證實事件，指澳洲駐北京大使館以及駐上海總領館都與中國部門接觸，確保涉事記者安全，會繼續向包括成蕾在內在華被拘留的澳洲公民提供領事援助；又稱對華的旅行建議維持不變。涉事兩間傳媒發聲明指，對於兩名進行正常採訪工作的記者遭到針對，感到遺憾與不安，不符合陸澳合作關係的利益。

(中時 )